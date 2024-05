Tennistavolo, campionati regionali: Toirano sul podio con Walter Lepra nel Quarta Categoria

Nel palazzetto dello sport di Varazze, 18 e 19 maggio, si sono svolti i campionati regionali 2024 della Liguria, con l'organizzazione del TT Don Bosco Varazze in collaborazione con il Comitato regionale Fitet Liguria.

La Asd Toirano ha risposto presente all'atteso appuntamento, partecipando con 9 tesserati.

Unico a salire sul podio tra i pongisti toiranesi, nel singolo Quarta Categoria, è stato Walter Lepra: dopo aver superato in maniera brillante il girone di prima fase vincendo tutte e tre gli incontri, ha passato i quarti di finale, per poi cedere in semifinale al quinto set a Mirko Volterrani, futuro vincitore del torneo. Per Lepra un ottimo terzo posto.

Walter ha giocato con successo anche il singolo Assoluto, qualificandosi al tabellone ma rinunciandovi a seguito di un infortunio.

Inoltre, in coppia con Andrea Cittadini (Bordighera) ha raggiunto i quarti di finale del doppio Assoluto.

Nel singolo Quinta Categoria positivo piazzamento negli ottavi di finale per Federico Occelli, bravo a passare il girone vincendo tutti gli incontri, battendo la testa di serie numero 4.

Un turno prima si è fermato Andrea Abete, giunto nei sedicesimi di finale dopo aver vinto due incontri nella prima fase, ottenendo un successo con un avversario che gli è davanti in classifica.

Una vittoria nel match di apertura non è bastata ad Andrea Marino per superare il girone; stessa sorte per Roberto Pesce, presente ma non al meglio della condizione fisica.

Nel singolo Sesta Categoria, Emilio Chessa ha ottenuto due vittorie, una delle quali ai danni di un avversario che lo precede in classifica, passando così il girone, piazzandosi nei sedicesimi di finale.

Un successo a testa per Carlo Panizza e per il debuttante Enrico Bessone, che però non sono riusciti ad accedere al tabellone.

In campo femminile, Bianca Sportelli ha vinto una partita nel singolo Quinta Categoria, classificandosi terza nel girone di prima fase. Nel doppio femminile Assoluto si è piazzata nei quarti di finale, giocando in coppia con Vittoria Bellan (Vallecrosia).

25 e 26 maggio il palazzetto dello sport di Toirano ospiterà i campionati provinciali 2024. La partecipazione sarà aperta ai 114 tesserati delle 4 società della provincia di Savona.