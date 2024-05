Kick Boxing Savate Savona: è pioggia d'oro ai campionati italiani

Si sono svolti a Jesolo nel week end del 18 - 19 maggio scorso i campionati Italiani di Savate e altre discipline da ring.

La Boxe Francese (Savate) da quest’anno oltre che il riconoscimento della Federazione internazionale ha finalmente anche il riconoscimento del CONI sotto l’ egida di FederKombat.

Tra le tantissime associazioni sportive presenti a questo prestigioso appuntamento c’era anche la ASD KICK BOXING SAVATE SAVONA guidata da Maestro Scaramozzino Andrea che si è presentato con sei tra i suoi migliori atleti che hanno combattuto per guadagnare il podio, nel dettaglio:

- Chiara Vincis categoria di peso F -60 kg Savate Combat 1ª serie vince l’oro e diventa nuovamente campionessa Italiana

- Cristian Rivera categoria - 75 kg nel contatto leggero che si iscrive in due discipline diverse (Savate assalto e Savate Pro assalto) dopo parecchi match disputati nella giornata, “tutti vinti” ottiene due medaglie d’ oro laureandosi nuovo campione Italiano in entrambe le discipline.

- Matteo Fichera categoria di peso M -70 kg Savate Combat 1ª serie purtroppo in finale perde contro un esperto atleta pugliese ma guadagna un argento ed è vice campione Italiano.

- Aurora Minasso categoria di peso F-60 kg savate combat 1ª serie si è dovuta accontentare di un ottima seconda posizione e conquista l’argento.

- Letizia Pennacino categoria di peso F-60kg juniores, si è iscritta nelle due discipline a contatto leggero guadagnando due ottimi argenti uno per la savate assalto e uno per la savate pro assalto

- Silvia Debenedetti categoria di peso F-48 juniores, anche lei come gli altri compagni ha voluto tentare in entrambe le discipline a contatto leggero guadagnando a fine torneo un argento nella Savate assalto e un argento nella Savate Pro assalto, in quest’ultima disciplina ha combattuto nella categoria di peso superiore la - 52 kg.> Il maestro Scaramozzino ovviamente è molto soddisfatto e orgoglioso dei suoi atleti ma ci dice che non ci sono ancora pause per il suo Team che già da questa settimana torna subito nella preparazione del prossimo impegno che disputerà Chiara Vincis il 15 giugno a Genova presso l’ RDS STADIUM nel prestigioso Galà denominato “Battaglia sotto la lanterna” dove l’atleta savonese tenterà di vincere il titolo italiano WAKO PRO di K-1.

Nella stessa serata combatteranno anche i compagni di squadra Matteo Fichera e Aurora Minasso in due match di prestigio.