Mountain Bike. Domani la gara endurance di Laigueglia, saranno sei ore tra i sentieri

Laigueglia, 9 giugno 2024 - I sentieri collinari del borgo più bello d’Italia saranno protagonisti di un innovativo format di gara di mountain bike. Una competizione incentrata sulla resistenza fisica, con un percorso che offre una vista mozzafiato sul mare del golfo della “Baia del Sole”. La “6H Endurance E-MTB”, organizzata da Alassio 4Fun presieduta da Giorgio Nannei, promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti delle due ruote.

La gara Endurance è una prova di resistenza che mette alla prova la capacità degli atleti di mantenere un alto livello di prestazione per un lungo periodo di tempo. In questo caso, i partecipanti si sfideranno per 6 ore consecutive, navigando i sentieri e affrontando le sfide tecniche che caratterizzano i percorsi di Laigueglia.

Il team di organizzatori, composto da Folco Corrado e Dante Schivo, evidenzia come questa gara possa rappresentare un nuovo attrattore turistico per la bassa stagione, capace di intercettare nuovi segmenti di appassionati di mountain bike. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 11:30 del 9 giugno, direttamente al point presso la partenza situata nel campo sportivo di Laigueglia.

Dettagli dell’Evento:

Data: Domenica, 9 giugno 2024

Orario: Dalle 12:00 alle 18:00

Luogo: Sentieri collinari di Laigueglia

Categorie in Gara:

Solo: MTB, E-MTB, Gravel, Vintage

Team: Coppie o Terne

La competizione è aperta a tutti, senza necessità di tesseramento, e permette ai partecipanti di formare il proprio team da 2 o 3 atleti per condividere le 6 ore di gara sui sentieri incantevoli di Laigueglia.

Servizi e Intrattenimento:

Apertura della segreteria village per iscrizioni a partire dalle 9:00

Area camper e tende disponibile per i partecipanti

Street food di qualità offerto da Domina