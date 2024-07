IL PAGELLONE. S.F. Loano, sfiorata la perfezione

VOTO 9.5

E' buona prassi per i giornalisti non arrivare mai al 10 come valutazione e fortunatamente la sconfitta della S.F. Loano nella finale di Coppa Italia contro il Bogliasco ha tolto ogni imbarazzo.

Scherzi a parte, sarebbe stato davvero difficile non assegnare il massimo dei voti se la squadra di mister Cattardico avesse posto in bacheca l'ennesimo trofeo stagionale.

C'è poco da dire sul percorso dei rossoblu: Auteri e compagni sono stati un vero e proprio rullo per tutto l'arco della stagione, nonostante il club fosse di fatto neopromosso, pur partendo dalle basi tecniche in categoria poste dal Soccer Borghetto.

L'ex tecnico di Bragno e Savona ha amalgamato al meglio giovani talenti, elementi messi ai margini da altri club o valorizzati da categorie inferiori, in un'orchestra che ha saputo regalarsi match entusiasmanti ma con la forza di portarsi a casa i tre punti anche in quelle domeniche fisiologicamente meno brillanti.

Nota a margine, è stato bello rivedere l'Ellena stipato per gran parte della stagione, nella cornice di una piazza che nel corso del tempo sa mantenere intatto il proprio fascino.