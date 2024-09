Calcio. Coppa Italia Promozione. Due su due per il Finale, ai giallorossi basta un autogol per superare il Pontelungo e ipotecare i quarti

FINALE - PONTELUNGO 1-0 (Autogol 56')

50' FINISCE QUA!

49' botta di collo pieno di Caneva ma termina alto

47' era andato in gol il Pontelungo, ma la bandierina era già alzata

45' quattro di recupero

43' giallo per perdita di tempo a Moraglio

41' magia di Sfinjari che addomestica un campanile e riesce a mettere in mezzo, spazza via il Finale, in seguito fallo in attacco e i giallorossi possono respirare

40' tentativo di Calcagno sopra la traversa ma non di molto

38' giallo per Pollero e dentro Badoino al posto di Delfino

33' irruento Palumbo su Calcagno, solo punizione sull'esterno per i granata

32' fuori Forzati e spazio ad Isaia nel Finale

31' contatto tra un difensore e Piu, non è sufficiente però per un rigore

30' bordata da fuori di Delfino, in due tempi Moraglio

29' giallo per Ciravegna, poco prima invece qualche screzio tra Ballone e Calcagno, con il primo che rimane giu e richiede l'ingresso in campo del massaggiatore

26' Pollero - Guardone, altro cambio Pontelungo

24' giallo per Giguet, punizione appena fuori dall'area per i granata. Va Sfinjari, colpisce la barriera, palla in corner

22' non si è vista una reazione del Pontelungo, partito bene invece il Finale, che dopo la rete non ha sofferto particolarmente

21' cambi: fuori Cafarotti e dentro Palumbo nel Finale, Ciravegna al posto di Ardissone nel Pontelungo

15' doppio cambio Pontelungo: Caneva e Marquez per Calandrino e Rocca

11' PASSA IL FINALE! SU PALLA INATTIVA ARRIVA LA DEVIAZIONE DI ROCCA CHE INGANNA GHIOZZI

19:13 ripartiti

Rivoluziona Brignoli: Piu, Capocelli e Arzarello per Renda, Brollo G., Caligaris

SECONDO TEMPO

45' termina senza recupero la prima frazione

44' Guardone da posizione alla "Guardone" ci prova su punizione ma palla che termina lonntana dallo specchio

42' Sfinjari difende bene palla, poi Guardone dal limite manda alto. Meglio il Pontelungo nel complesso, giallorossi che si sono un po' abbassati nell'ultimo quarto d'ora

38' poco da raccontare, sfida che vive su fiammate e occasioni che negli ultimi minuti derivano da errori

37' ancora uno spunto del Pontelungo, Ardissone manda alto

32' sfrutta l'anticipo Corciulo per proiettarsi in avanti, conclusione poi buona dal limite e respinta da Moraglio

28' sbaglia completamente Moraglio, non riesce ad approfittarne Guardone sulla trequarti, recupera poi la difesa finalese

25' giallo per Renda, in ritardo su Corciulo, severo il cartellino

22' 3-4-3 per il Finale con Pastorino, Forzati e Giguet a comporre la linea difensiva. Pontelungo con il 4-4-2, Rocca e Sfinjari a guidare la linea offensiva

17' palla inattiva non sfruttata dal Pontelungo, c'era Ardissone liberissimo di colpire, si riparte da Moraglio

14' ancora una conclusione di Sinjari, stavolta dal limite, respinge Moraglio e sulla ribattuta i granata non riescono ad approfittarne

10' dopo una serie di corner per il Finale, con un paio di Cafarotti pericolosi, il Pontelungo si affaccia in avanti per la prima volta con Sfinjari, che da posizione defilata prova a incrociare, palla sul fondo

7' PARA GHIOZZI! Indovina l'angolo il portiere del Pontelungo, Gabriele Brollo ipnotizzato, poi Caligaris sulla ribattuta ma respinge ancora Ghiozzi, poi il terzo intervento ancora su Gabriele Brollo!

6' rigore per il Finale! Intervento in ritardo di Corciulo su Gabriele Brollo

18:14 partiti solo ora

inizio ulteriormente ritardato a causa di un buco nella rete nella porta difesa da Moraglio

PRIMO TEMPO

Formazioni

FINALE: Moraglio, Giguet, Brollo V., Pastorino, Ballone, Forzati, Caligaris, Belvedere, Brollo G., Renda, Cafarotti

A disposizione: Martinetti, Isaia, Arzarello, Capocelli, Bertozzi, Mallarino, Piu, Palumbo

Allenatore: Delucis (Brignoli squalificato)

PONTELUNGO: Ghiozzi, Delfino, Calcagno, Corciulo, Calandrino, Farinazzo, Ardissone, Asteggiante, Rocca, Sfinjari, Guardone

A disposizione: Breeuwer, Pulerà, Gerini, Caneva, Marquez, Ciravegna, Badoino, Pollero, Cataldo

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)

Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia) - Luca Novaro Mascarello (Imperia)