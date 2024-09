Imperia-Ligorna 1-3, Buttu "Un loro gol in fuorigioco, ma non mi aggrappo agli episodi" (VIDEO)

Una quarantina di minuti in cui l'Imperia ha provato a ribaltare il risultato dei primi cinquanta dell'8 settembre scorso, con un'importante trazione offensiva che ha esposto a tanti rischi, uno di questi proprio nelle prime battute di ieri con il Ligorna che di fatto ha ipotecato la vittoria della partita.

Bravi i nerazzurri a riaprirla con Giglio, ma l'espulsione di Gandolfo ha sicuramente inciso sulla difesa degli ultimi minuti che prende la terza rete.

Mister Buttu però sente di non dover rimproverare nulla ai suoi ragazzi, prendendosi la responsabilità della scelta di una formazione votata quasi per intero all'attacco. E decide di non aggrapparsi nemmeno agli episodi come lo 0-2 in probabile fuorigioco. Eccolo ai nostri microfoni pochi minuti dopo il fischio finale.