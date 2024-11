Calcio, Serie D. Mercoledì in campo per Cairese e Vado, tra campionato e Coppa Italia

Entreranno entrambe in scena alle 14.30: Cairese e Vado, a poche ore dai reciproci pareggi contro Chieri e Varese, sono pronte a reindossare gli scarpini per gli incontri calendarizzati con Bra e Imperia.

I valbormidesi recupereranno la gara contro la capolista, rinviata a causa della drammatica alluvione che ha colpito la valle 10 giorni fa, mentre i rossoblu di Cottafava sfideranno i nerazzurri nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia al Nino Ciccione.

Chi passerà il turno approderà ai sedicesimi, in caso di parità al termine dei 90 minuti di gioco (arbitrerà El Amil di Nichelino) saranno battuti i calci di rigore.

Plausibile vedere un'abbondante rotazione in campo su entrambi i fronti rispetto agli undici visti contro Varese e Lavagnese.

Servirà invece una vera e propria impresa per i gialloblu di Nappi (rinforzati in attacco con Casadidio e Fernandez), il Bra si sta rivelando un vero e proprio rullo compressore in questa prima fase del torneo. In molti tiferanno indirettamente per la Cairese, un eventuale successo del team di Nisticò al "Brin" proietterebbe infatti i piemontesi a +9 sul Ligorna e sugli stessi biancorossi.