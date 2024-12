Rugby. Il Savona Under 16 batte Recco, per i biancorossi è una vittoria che vale doppio

Una Partita Combattuta e Decisiva

La vittoria del Savona Rugby Under 16 al Fontanassa contro la storica rivale di Recco rappresenta un traguardo significativo per la squadra e per tutto il movimento rugbistico savonese. Il risultato stretto e il carattere combattivo della partita sottolineano la crescita tecnica e mentale dei giovani atleti.

La squadra di Recco si è distinta per un gioco fisico e potente, sfruttando la propria forza per mettere a segno mete di forza. Savona: Il Savona, invece, ha dimostrato un gioco brillante e creativo, basato su invenzioni individuali e azioni corali ben orchestrate. Questa varietà di gioco ha permesso alla squadra di trovare spazi e di sorprendere gli avversari.

Lo staff tecnico, guidato da Mattia Bruzzone e coadiuvato da Marian Nichifor e Elias Vannoni, ha svolto un lavoro fondamentale nella crescita dei giovani rugbisti. La soddisfazione espressa dai tecnici è un segnale positivo e indica che la squadra è sulla buona strada.

Nonostante la vittoria, lo staff tecnico è consapevole che il percorso è ancora lungo. La trasferta ad Alba rappresenta una nuova sfida e un'opportunità per consolidare i risultati ottenuti fino a questo momento.

La vittoria del Savona Rugby Under 16 è una notizia che riempie d'orgoglio tutta la società. I giovani atleti hanno dimostrato di avere le qualità necessarie per raggiungere traguardi importanti e di rappresentare al meglio i colori della città