Calcio | Serie D. Scaduto il termine per le iscrizioni, Sora e Valmontone non parteciperanno al prossimo campionato

Si è chiusa alle ore 14 di oggi la finestra dedicata alle iscrizioni al campionato di Serie D 2026/2027, aprendo ufficialmente la fase dei controlli da parte della Co.Vi.So.D.

Sono state 159 le società che hanno completato la procedura su un totale di 161 aventi diritto. Restano invece fuori il Valmontone, che aveva già formalizzato la propria rinuncia alla partecipazione, e il Sora, che non ha inoltrato la domanda di iscrizione.

Nei prossimi giorni la Commissione di Vigilanza sulle Società Dilettantistiche esaminerà tutta la documentazione presentata. L'esito delle verifiche è atteso entro il 17 luglio, data in cui saranno comunicate le eventuali irregolarità riscontrate.

Le società interessate potranno presentare ricorso entro le ore 14 del 23 luglio. La Co.Vi.So.D dovrà quindi esprimere il proprio parere definitivo entro il 28 luglio, ultimo passaggio prima dell'approvazione degli organici da parte del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.