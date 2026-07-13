Calciomercato | I pali della Priamar a Filippo Tredici

Primo arrivo in casa Priamar, che parte dalla porta per rinforzare la rosa dello scorso anno!
A difendere i pali rossoblu ci sarà infatti Filippo Tredici, classe 2005 con alle spalle già esperienze importanti tra Vado, Celle Varazze e Arenzano.
“La società Priamar è lieta di accogliere in squadra il portiere Filippo Tredici!
Filippo, già con noi nel nostro settore giovanile, ha poi potuto fare esperienze importanti con il Vado (Juniores nazionale) e in 1^ squadra con Praese, Celle Varazze ed Arenzano, prima di tornare al Levratto per difendere nuovamente la porta rossoblu!
Prenderà il posto di Jacopo Cambone, al quale la società porge il più sentito ringraziamento per quanto fatto con noi la scorsa stagione.
A Filippo vanno invece i più sentiti auguri per questa nuova esperienza insieme!
Bentornato Filippo!”