Savona, la B-Tennis si aggiudica la concessione dell’area di via Scarpa per 15 anni

La B-Tennis si aggiudica per i prossimi 15 anni la gestione dell'area sportiva di via Scarpa. L'associazione sportiva dilettantistica savonese è stata infatti l'unica a presentare un'offerta nell'ambito dell'asta pubblica indetta dal Comune per la concessione del terreno e degli spazi annessi.

La gara si è conclusa con l'aggiudicazione ufficiale a favore della B-Tennis, che ha presentato un rialzo del 17 per cento sui canoni previsti. L'offerta ha ottenuto complessivamente 87 punti, di cui 37 per la parte tecnica e 50 per quella economica. Dopo le verifiche previste dalla normativa, il Comune ha quindi formalizzato l'esito della procedura.

L'area interessata dalla concessione si trova in via Scarpa e ha una superficie catastale complessiva di circa 1.139 metri quadrati. Il terreno comprende una particella di proprietà del Comune e una della Croce Rossa Italiana. La concessione comprende inoltre alcuni spazi dell'immobile comunale presenti sull'area, tra cui i servizi igienici, un ripostiglio, un corridoio e una parte della cantina.

Il procedimento era stato avviato nell'aprile scorso e la scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente fissata al 3 giugno, era stata successivamente prorogata al 9 luglio. Alla scadenza era arrivata una sola proposta, quella della B-Tennis.

Adesso Palazzo Sisto e la Croce Rossa Italiana dovranno procedere separatamente alla sottoscrizione dei nuovi contratti di concessione con l'associazione sportiva. Gli accordi definiranno nel dettaglio le condizioni della concessione e le clausole previste dall'avviso di gara. La concessione avrà una durata complessiva di 15 anni.