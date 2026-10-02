Calciomercato | Si muove la San Francesco Loano: vicino l'ingaggio di Andrea Pavese

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, AndreaPavese vestirà la maglia della San Francesco Loano.
Il difensore classe 2007 ha disputato la primissima parte della stagione con i colori della Carcarese, dopo l'esperienza vissuta nella scorsa stagione, sempre in Eccellenza, con il Pietra Ligure.
Pavese ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile del Ceriale, prima di approdare al Vado e infine al Genoa.
Questa, però, non sarà l'unica operazione in entrata per la rosa di mister Brignoli. Un altro paio di arrivi dovrebbero concretizzarsi nella prossima settimana.