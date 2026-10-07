Calcio | Andora. Gimenez non si ferma, la sua doppietta decide il match con la Villanovese: "Avanti su questa strada"

Dopo la battuta d'arresto contro la Golfo Dianese, l'Andora è riuscita a ritrovare subito il sorriso grazie ai tre punti conquistati contro la Villanovese. Il grande protagonista della giornata è stato Daniel Gimenez, autore della doppietta decisiva che ha spianato la strada ai padroni di casa a inizio ripresa.

«Avevamo sicuramente l'obbligo di vincere questa partita, soprattutto dopo quello che avevamo fatto domenica scorsa. Nel primo tempo abbiamo sbagliato un sacco di occasioni, poi nella ripresa, per fortuna, siamo riusciti a conquistare quella punizione: l'ho calciata io ed è andata dentro. Per quanto riguarda la dedica, desidero dedicare il gol alla mia famiglia, a mio padre e a Belén: è tutto per loro.

Dobbiamo assolutamente continuare su questo cammino, pensando già alla prossima gara di domenica che giocheremo di nuovo qui in casa (contro l'Altarese ndr). L'obiettivo è mantenere questa strada.»