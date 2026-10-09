Calcio | Carcarese. Cancellara all'attacco: "Siamo una grande squadra, per la fascia alta della classifica ci siamo anche noi" (VIDEO)

E' prassi nel mondo del calcio, anche quello dilettantistico, lasciarsi andare a retoriche e frasi fatte.
Pochi tra giocatori e allenatori espongono i loro pensieri a pieno, molti per convenienza: un difetto che però non fa parte del bagaglio di Gabriel Cancellara.
Il centrocampista classe 2006, ha ribadito l'alto potenziale della Carcarese al termine della gara di Coppa Italia, confermato dalla prestazione messa in campo mercoledì sera contro il Savona, nonostante la sconfitta nell'andata dei quarti di finale.