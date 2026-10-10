Calcio | Vado. Domani i rossoblu sfideranno il Perugia al Curi, Riolfo: "Anche a livello ambientale dovremo farci trovare pronti"

Riolfo e Piana, il difensore sarà assente per squalifica

Il Vado si prepara alla trasferta contro il Perugia, in programma per la 9ª giornata di Serie C Sky Wifi. Alla vigilia della sfida, mister Giancarlo Riolfo ha fatto il punto sulla settimana di lavoro della squadra, sulle insidie dell'impegno in Umbria e sulla situazione degli indisponibili.



La vittoria contro il Forlì ha dato fiducia al gruppo, che punta a confermarsi anche nella prossima gara.

“La nostra è stata una buona settimana di lavoro, la vittoria di sabato scorso contro il Forlì ci ha dato una bella iniezione di fiducia. Serve continuare su questa strada, con coraggio e determinazione. I ragazzi stanno lavorando alla grande, considerando anche i carichi di lavoro importanti di queste settimane. Anche domani, proveremo a dare continuità a livello di risultato e prestazione”.



Il tecnico rossoblù riconosce il valore degli avversari e sottolinea le difficoltà legate anche al contesto ambientale.

“Ci aspetta un avversario forte, destinato a recitare un ruolo importante in questo campionato. Perugia rappresenta una piazza con storia e tradizione, guidata da un allenatore esperto, che ben conosce la categoria. Anche a livello ambientale dovremmo essere bravi a farci trovare pronti”.



Per la trasferta non mancheranno le assenze, tra squalifiche e problemi fisici.

“Per quanto riguardare gli indisponibili, domani sarà assente Piana per squalifica, mentre ai box per infortunio avremo sempre Malanca, Di Munno e Ghezzi, ai quali si è aggiunto Lionetti per un acciacco”.