Calcio | Il Celle Varazze rompe il ghiaccio a Sestri Levante, il dg Cioeta: "Meritavamo i tre punti. In arrivo Romero? Ci sono anche altri nomi"

Il primo punto in campionato per il Celle Varazze arriva grazie al pareggio per 1-1 contro il Sestri Levante. Un risultato che interrompe il digiuno, ma che ha lasciato anche qualche rammarico in casa biancoblu, come conferma il direttore generale Paolo Cioeta.

Direttore, che sensazioni sono emerse a fine gara?

«Un sorriso amaro, perché meritavamo di vincere. È arrivato un altro rigore contro — il quinto in sei partite— e non ci hanno dato un penalty a tre minuti dalla fine che era più netto di quello concesso a loro. Però ci prendiamo questo punto,abbiamo rotto il ghiaccio e siamo riusciti a muovere la classifica. Serve a dare un po' di morale. Nel primo tempo meritavamo tantissimo, poi siamo un po' calati nella ripresa, anche a causa di qualche acciacco: Donaggio si è fatto male, anche chi è subentrato ha avuto problemi e un altro centrocampista è dovuto uscire per i crampi. Siamo usciti dal Sivori con un sorriso a metà, ma era quello che ci serviva per ripartire.»



Circola ancora voci di mercato, in particolare si parla di un interessamento per l'attaccante ex Savona e Varese Niccolò Romero. C'è qualcosa di concreto?

«Non so chi vi dica queste cose, il mondo è piccolo! Scherzi a parte, ci sono stati degli abboccamenti con qualche giocatore, non solo Romero. Dobbiamo valutare bene la situazione con il presidente per capire se e dove intervenire. La prova di ieri ci ha dato delle risposte utili.»

Intanto i nuovi innesti sembrano essersi già inseriti al meglio.

«Senza nulla togliere a chi c'era prima, i tre nuovi arrivati — Likaxhiu, Magliocchetti e Rao — ci hanno dato sicuramente qualcosa in più. Likaxhiu si è dimostrato subito un leader in mezzo al campo, guidando i ragazzi, e anche Mataloni ha fatto una gran partita. Ci stanno dando una grossa mano.»