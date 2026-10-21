Calciomercato | Albingaunia, c'è l'ex Vado Prisco per la difesa bianconera

L’arrivo di Raul Maria Prisco è stato tenuto sotto traccia dall’Albingaunia fino all’ultimo minuto, prima della sfida contro il Finale.
Un innesto importante per la formazione bianconera, pronta ad assicurarsi le prestazioni del laterale classe 2005. Prisco aveva già avuto modo di conoscere il calcio savonese con la maglia del Vado, in Serie D nella stagione 2024-25, prima di trasferirsi all’Arenzano, allora allenato da mister Cocco.
L’esordio non è stato dei più fortunati, ma l’ingaggio del giovane esterno rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni dell’Albingaunia, intenzionata a ritagliarsi un ruolo di buon profilo nel corso della stagione.