Calcio | A Gian Piero Gasperini la 5° edizione del Premio “Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti”. L’8 novembre a Genova la cerimonia di Stelle nello Sport

Va a Gian Piero Gasperini la 5° edizione del Premio “Un Cuore da Leone”, istituito da Stelle nello Sport per ricordare la figura di Gian Luigi Corti, storico giornalista sportivo e dirigente Stella d’Oro al merito sportivo.

L’allenatore della Roma ha “superato in volata” Arianna Fontana, Gregorio Paltrinieri, Ambra Sabatini e Nicolò Martinenghi nel voto della giuria presieduta da Filippo Grassia e composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo italiano delle principali testate nazionali.

Passione, impegno, generosità e voglia di non mollare mai sono le caratteristiche che hanno contraddistinto Gian Luigi Corti. Il riconoscimento viene ogni anno assegnato a una figura sportiva che non si arrende di fronte alle salite - anche quelle più dure - e che intravede sempre la possibilità di vincere una nuova sfida.

“Gian Piero Gasperini non è solo un allenatore, è l'architetto di un sogno calcistico divenuto realtà. Il suo lavoro ha dimostrato che, con impegno maniacale, visione e coraggio, è possibile sfidare e superare le corazzate europee – sottolinea Michele Corti, Presidente di Stelle nello Sport - Il suo "non mollare mai" si riflette in un gioco offensivo, impavido, che non arretra di un millimetro indipendentemente dall'avversario. Generoso nel formare e lanciare i giovani talenti, Gasperini ha infuso la sua instancabile passione a Genova, Bergamo e oggi a Roma, trasformando i suoi club in solide realtà internazionali. È l'emblema della cultura del lavoro, dell'abnegazione e di uno sport vissuto con la costante voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo: parliamo di qualità appartenute anche a mio padre, riconosciute al Gasp anche da un’ampia e qualificata giuria di giornalisti delle numerose testate nazionali”.

Il riconoscimento, una speciale opera d’arte realizzata dal pittore ligure Nicola Perucca, sarà consegnato domenica 8 novembre a Genova nel tradizionale Charity Event di Stelle nello Sport a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti. Nella magnifica cornice del Porto Antico di Genova, l’attuale tecnico della Roma, guida del Genoa tra il 2006 e il 2010 e tra il 2013 e il 2016, riceverà il Premio e l’abbraccio di tante stelle sportive della Liguria e delle massime autorità istituzionali e sportive.

Una serata di sport, spettacolo e solidarietà in cui Gasperini ritroverà la “sua” Genova grazie a Stelle nello Sport, il progetto nato nel 2000 per sostenere e valorizzare lo sport ligure e le sue eccellenze, promuovere la cultura e i valori dello sport sotto l’egida di Coni, Cip e Sport e Salute con il supporto di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige e i patrocini di Porto Antico di Genova, Camera di Commercio di Genova, Usr Liguria, Università di Genova, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria, Ac Spezia e Virtus Entella.

IL PREMIATO

Gian Piero Gasperini è uno dei tecnici più influenti del calcio italiano, noto per il suo gioco offensivo e la difesa a tre. Dopo gli inizi nelle giovanili della Juventus, con la vittoria del torneo di Viareggio 2003, ottiene il primo grande successo a Crotone, conquistando una storica promozione in Serie B nel 2004. La sua consacrazione avviene sulla panchina del Genoa dal 2006 al 2010: riporta il club in Serie A e raggiunge il quinto posto nel 2009, qualificandosi in Europa League grazie a un tridente spettacolare. Nel 2011 vive una breve e sfortunata parentesi all'Inter, per poi guidare il Palermo e tornare ad allenare di nuovo il Genoa tra il 2013 e il 2016, ottenendo un prestigioso sesto posto nel 2015.

Il vero capolavoro della sua carriera inizia nel 2016 con l'Atalanta, club che trasforma da provinciale a top club internazionale. A Bergamo crea un sistema di gioco memorabile fondato su pressing alto, intensità e valorizzazione dei giovani. Sotto la sua guida, la "Dea" conquista tre storici terzi posti consecutivi in Serie A (dal 2019 al 2021), quattro complessivi con la stagione 2024-2025, e due finali di Coppa Italia. Porta i bergamaschi per la prima volta in Champions League, spingendosi fino ai quarti di finale nel 2020. Il culmine assoluto del suo percorso arriva il 22 maggio 2024, quando vince l'Europa League battendo il Bayer Leverkusen per 3-0 in finale. È il primo storico trofeo europeo per l'Atalanta e il primo titolo assoluto per Gasperini in prima squadra. Panchina d'oro nel 2019 e nel 2020, ha portato anche a Rona e nella Roma la sua visione e il suo credo, centrando quest’anno la qualificazione alla Champions League.