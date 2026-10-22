Ceriale, 200mila euro per uno spazio condiviso: nuova sala polivalente sotto le tribune del "Merlo"

Un nuovo passo avanti nella riqualificazione del centro sportivo comunale "Francesco Merlo" di Ceriale. Con l'inizio di novembre, verranno consegnati alla ditta BKT Srl di Ceriale i lavori per la realizzazione della nuova sala polivalente sotto le tribune dell'impianto, un intervento da 200mila euro che consentirà di recuperare e valorizzare uno spazio esistente, trasformandolo in un ambiente moderno, funzionale e utilizzabile durante tutto l'anno. L'Amministrazione comunale si prepara dunque a dare concretamente avvio a un'opera che rappresenta un ulteriore investimento a favore dello sport, delle associazioni e della comunità.

Il progetto prevede la trasformazione dell'area attualmente aperta sotto le tribune, per una superficie di circa 142 metri quadrati, attraverso la realizzazione di pareti isolate, nuovi serramenti, servizi igienici e impianti dedicati. Saranno inoltre ricavati una dispensa e un magazzino per il ricovero delle attrezzature sportive, così da rispondere anche alle esigenze organizzative delle società che utilizzano l'impianto.

La nuova struttura sarà dotata di un impianto elettrico dedicato, di un sistema di ventilazione meccanica controllata e della predisposizione per la climatizzazione, con l'obiettivo di garantire ambienti confortevoli e fruibili nelle diverse stagioni.

"Con la consegna dei lavori compiamo un altro passo concreto nel percorso di miglioramento dei nostri impianti sportivi – dichiara la sindaca Marinella Fasano –. Vogliamo valorizzare ogni spazio a disposizione della comunità, trasformandolo in un'opportunità per le associazioni, i giovani e le famiglie. La nuova sala polivalente permetterà di ampliare le possibilità di utilizzo del centro sportivo Merlo, che consideriamo un importante punto di riferimento per Ceriale. Continuiamo a investire con attenzione per rendere le nostre strutture sempre più funzionali, accoglienti e rispondenti alle esigenze dei cittadini".

L'intervento si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione del complesso sportivo comunale. Nel settembre 2025 erano stati infatti completati lavori per 230mila euro, che comprendevano il rifacimento del campo da calcetto, la sistemazione delle tribune, il rinnovamento del manto erboso del campo sovrastante quello principale e ulteriori opere di miglioramento. Con la nuova sala polivalente, gli investimenti complessivi sul centro sportivo raggiungono quindi i 430mila euro, tra interventi già realizzati e opere programmate.

"La realizzazione di questo nuovo spazio nasce anche dall'ascolto delle necessità delle realtà sportive del territorio – sottolineano l'assessore ai Lavori pubblici Eugenio Maineri e l'assessore allo Sport Daniele Gaglioti –. Si tratta di recuperare un'area oggi poco sfruttata e di renderla realmente utile e funzionale. La presenza di una sala polivalente e di un magazzino dedicato alle attrezzature consentirà di migliorare l'organizzazione delle attività e di offrire nuove opportunità di incontro e aggregazione. È un ulteriore tassello del lavoro che stiamo portando avanti per valorizzare il patrimonio sportivo comunale".

L'obiettivo dell'Amministrazione è proseguire nel miglioramento delle strutture esistenti, mettendo a disposizione della cittadinanza spazi sempre più efficienti, sicuri e versatili, capaci di rispondere sia alle esigenze sportive che a quelle sociali e aggregative del territorio.