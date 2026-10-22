Calcio | Pietra Ligure. Gran ritorno in biancoceleste per Erald Balla: "Grazie alla società, ambientarsi è stato facile"

Nella sua prima esperienza con il Pietra Ligure, Erald Balla aveva già lasciato intravedere tutto il proprio potenziale.
Dopo le esperienze maturate con Borgio Verezzi e San Francesco Loano, il difensore biancoceleste è tornato al "Devincenzi" maturato sotto ogni punto di vista, garantendo grande affidabilità in questo inizio di stagione nelle rotazioni all'interno del reparto arretrato pietrese.
Una conferma arrivata anche ieri sera, quando Balla è stato chiamato in causa nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Rivasamba, vinta 1-0 dalla formazione di Moraglia.