Calciomercato, Savona. Altro colpo nella notte, per il centrocampo c'è la qualità di Donato Disabato

E' stata una serata particolarmente animata quella che ha vissuto il Savona a livello di calciomercato. Dopo l'esterno sinistro Pietro Tripoli, i biancoblu hanno ufficializzato l'ingaggio del regista Donato Disabato, reduce dalla lunga esperienza con la Pro Patria.

Il regista varesino è stato uno dei protagonisti alla scalata dei bustocchi in Serie C, oltre che della permanenza in terza serie con 20 presenze nell'ultima stagione.

Un colpo importante per la mediana, visto che a Disabato saranno consegnate le chiavi del centrocampo biancoblu nel 4-3-3 disegnato da Sandro Siciliano.

Il comunicato:

Il Savona ufficializza un altro arrivo in biancoblù, il centrocampista Donato Disabato.

Disabato è cresciuto nei Settori Giovanili di Varese e Albinoleffe, società quella bergamasca con il quale ha raggiunto la prima squadra in Serie B.

Nella sua carriera ha conquistato la Serie B con la Pro Vercelli ed ha successivamente indossato la maglia della Carrarese, Prato e Pro Patria.