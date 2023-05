Calcio, Ceriale. Brignoli spazza gli equivoci per la prossima stagione: "Dobbiamo alzare il tiro"

Se il campionato di Promozione di quest’anno è stato assolutamente intrigante, quello che verrà potrebbe elevare quantomeno alla seconda ogni sfaccettatura di competitività del torneo. Allora appare già tempo di mettersi al lavoro per la costruzione del Ceriale 2023/2024 con una certezza tecnica già comunicata sui nostri canali social: quella di Davide Brignoli, confermato alla guida della Prima Squadra.

“I programmi erano chiari dallo scorso anno – esordisce il mister -. Serve tempo per dare la propria impronta ma non c’è sempre da aspettarsi una conferma. In questo percorso ho imparato a non dare niente per scontato ed a portare avanti le mie idee. Penso però di dover gestire meglio le emozioni che questo ruolo mi impone, purtroppo alle volte ragiono ancora da giocatore. Sono molto contento della fiducia che ha la società in me e cercherò di ripagarla migliorandomi e migliorando i risultati della squadra“.

Una salvezza tranquilla, diversi nuovi profili affacciati al mondo della Prima Squadra. A questo percorso il tecnico genovese assegna una sufficienza piena: “Abbiamo fatto un ottimo girone di andata nonostante siamo andati male in quello di ritorno. Bene gli esordi dei ragazzi più giovani, così come il bel gioco mostrato precedentemente al verificarsi dei primi cali di tensione. Probabilmente abbiamo staccato la spina una volta raggiunto il nostro obiettivo della salvezza, ma i ragazzi in allenamento sono sempre stati presenti e si sono impegnati in tutti i mesi che siamo stati insieme. I miei giocatori ideali sono proprio quelli che hanno personalità, carattere e tanto cuore. Le ambizioni ora sono quelle di migliorarsi: dobbiamo alzare il tiro rispetto a quello fatto quest’anno“.