Ancora un fine settimana a porte chiuse per gli eventi sportivi di interesse nazionale

Come avvenuto domenica scorsa, la Prefettura di Savona ha invitato le società che ospitano eventi di rilievo nazionale a far disputare i propri incontri a porte chiuse.

L'input è stato nuovamente proposto nella giornata di ieri, nel corso di una riunione che si è svolta proprio presso il palazzo del Governo savonese.

Cancelli chiusi quindi per le sole partite di Serie D e Coppa Italia di Eccellenza che si giocheranno nella nostra provincia e per i gironi di Coppa Italia di pallanuoto in programma presso la Piscina Zanelli.

Le disposizioni potrebbero essere rimosse nel caso arrivi entro il week end l'attesa nuova normativa del governo, al vaglio nelle prossime ore delle Regioni e del Comitato Tecnico Scientifico.