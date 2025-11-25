Calcio. Troppo Ospedaletti per il Borghetto: all'Oliva finisce 5-1 per gli orange

Seconda vittoria consecutiva per l’Ospedaletti, che supera il Borghetto in trasferta e sale a quota 10 punti in classifica.

Partono subito forte gli orange: al 6’ il calcio d’angolo battuto da Rotolo trova pronto Ferrari, che insacca di testa la rete del vantaggio. Il Borghetto prova a reagire con una conclusione di Di Crescenzo, parata senza problemi da Bazzoli. Sul ribaltamento di fronte, El Kamli si libera di due difensori e serve Calderone, che da fuori area calcia sotto l’incrocio per il raddoppio.



Ci prova anche Zito con una spettacolare rovesciata, che però non trova fortuna. Ancora Di Crescenzo si rende pericoloso su calcio di punizione, ma Bazzoli è attento.

Al 17’ arriva il tris orange: dopo una bella azione corale, El Kamli si fa trovare pronto sulla respinta di Scarcelli e insacca. Passano solo quattro minuti e l’Ospedaletti cala il poker, questa volta su calcio di rigore: Ferrari viene atterrato in area, l’arbitro indica il dischetto e Rotolo trasforma con freddezza, spiazzando il portiere.

Nella ripresa il Borghetto si fa vedere con un tiro alto di Muniz e una conclusione di Di Crescenzo parata da Bazzoli. Dall’altra parte, Alemanno ci prova da fuori, ma Scarcelli blocca.

Al 65’ i padroni di casa accorciano le distanze con Rimassa, abile a sfruttare un pallone vagante in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma l’Ospedaletti ristabilisce subito le distanze: due minuti dopo, un fallo di mano in area porta al secondo rigore di giornata. Sul dischetto va Alemanno, che torna al gol quasi un anno dopo l’infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per mesi.

Nel finale la gara scivola via senza particolari emozioni, fatta eccezione per il cartellino rosso rimediato da Di Crescenzo al 77’.

Borghetto - Ospedaletti 1-5

Marcatori: 6’ Ferrari, 11’ Calderone, 17’ El Kamli, 21’ Rotolo (r), 65’ Rimassa, 67’ Alemanno (r)

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì (60’ 14 Salmaso), 3 Saih, 4 Russo, 5 Ferrari, 6 Rosso (60’ 19 Cianci), 7 El Kamli I. (55’ 13 Barbagallo), 8 Sartori, 9 Calderone (46’ 15 Alemanno), 10 Rotolo (77’ 16 Molinari), 11 Zito

A disposizione: 12 Gallo, 14 Salmaso, 17 El Kamli M., 18 Bacciarelli

Allenatore: Fabio Luccisano

Borghetto: 1 Scarcelli, 2 Giglio, 3 Menzio, 4 Sabia, 5 Allisiardi, 6 Gatto, 7 Di Crescenzo (72’ 17 Guga), 8 Amendola, 9 Muniz (68’ 14 Fumagalli), 10 Patitucci, 11 Rimassa (46’ 13 Fruzzetti)

A disposizione: 12 Mottola, 15 Furnari, 16 Gattuso, 18 Isabella, 19 Paradisi, 20 Sara

Allenatore: Edmondo Perrone

Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)

Ammoniti: Rosso, Cianci, Sabia, Fruzzetti, Fumagalli

Espulso: 77’ Di Crescenzo