Sport e inclusione sociale, giornata speciale per il Borghetto 1968 e Runners for Autism (FOTO)

"Dare un calcio ad un pallone o seguire un percorso non è così scontato per tutti - il commento affidato ai social da parte dell'A.S.D. Runners for Autism - una giornata di sorrisi e gioia per i nostri ragazzi ospitati dai giovanissimi calciatori del F.C.D. Borghetto 1968 che con gran entusiasmo, serietà e allegria hanno dimostrato di saper accogliere ed includere. Grazie di cuore ai ragazzi e complimenti ad allenatori, in particolare Daniele, e dirigenti per il loro prezioso lavoro. Grazie al Comune di Borghetto S.S. per la partecipazione del sindaco Giancarlo Canepa e all'assessore allo sport Celeste Lo Presti. Allenare il cuore prima del fisico, grazie".