Calcio. Promozione. LA SAN FRANCESCO LOANO VINCE IL TITOLO REGIONALE! Ai rigori è decisiva la parata di Gallo

S.F. LOANO - BOGLIASCO 1-1 (Alesso D. 8', Totaro 42')

6) MAGGIORA SBAGLIA, LA SAN FRANCESCO VINCE IL TITOLO REGIONALE

6) Halaj spiazza Gianrossi

5) in rete anche Ballari, rigore perfetto, si procede ad oltranza

5) Auteri col brivido ma il goal c'è

4) Pintus segna ma Gallo tocca nuiovamente

4) in gol anche Staltari

3) Allocca perfetto, nessun errore fino ad ora

3) Taku spiazza Gianrossi

2) Alesso D. la mette alla sinistra di Gallo che ci arriva ma non basta, palle in rete

2) Calcagno incrocia di potenza, nulla da fare per Gianrossi

1) Moretti la piazza nell'angolo alto

1) si parte con Totaro che non sbaglia

Parte la S.F. Loano, la porta scelta sarà quella lato spogliatoi

RIGORI

17' terminati i supplementari, si procede con i rigori

16' ammonito Gallo, proteste eccessive per non aver fischiato una carica su di lui

15' due minuti di recupero, ultima possibilità per evitare i rigori

11' Taku prende tutto, sia palla che Ballari, ma per Savino è giallo

10' sul taccuino dei cattivi anche Balla

9' si accascia Buonocore, ma rientra subito sul terreno di gioco

7' gran recupero di Buonocore, steso poi da Carnemolla che viene sanzionato con il giallo

6' ammonito anche mister Cattardico

5' dentro Taku per Di Lorenzo e nel Bogliasco Travaglino - Lorefice

20:19 sfida ripartita e i rigori sono sullo sfondo

SECONDO TEMPO

16' termina con il corner della S.F. Loano respinto il primo tempo

15' uno di recupero

14' ammonito mister Poggi

12' ancora Moretti, conclusione secca sul primo palo, ci mette le mani Gallo

9' se lo mangia Staltari! Tiro dal limite che non centra lo specchio, poco prima invece ci ha provato per l'ennesima volta Moretti

7' ripartita da come aveva terminato la S.F. Loano, la formazione di Cattardico spinge mentre il Bogliasco cerca di approfittare delle ripartenze e dei momenti dove riesce a tener palla, certo che ora le forze rimaste sono quelle che sono

20:00 ripartiti

SUPPLEMENTARI

50' finiscono in parità i tempi regolamentari, si va ai supplementari

49' Fanchini - Manzi nel Bogliasco

45' cinque di recupero

44' ha preso vigore il Bogliasco, prima un corner, ora un piazzato concesso per un fallo di Buonocore

42' LA PAREGGIA TOTARO DIRETTAMENTE SU PUNIZIONE. Punizione non proprio all'incrocio ma che va ad insaccarsi, inutile il tocco di Gianrossi

41' errore di Pintus, fallo su Auteri e punizione rossoblu

39' Bogliasco pericoloso con una bella combinazione sulla sinistra che porta al tiro Moretti, respinge Gallo, poi il rimpallo favorisce i rossoblu: rimessa dal fondo

37' Ponzo - Basso, altro cambio per Cattardico

34' Staltari - Bonifazio nei rossoblu

33' tunnel di Auteri a Ballari che poi trattiene il dieci, cartellino inevitabile

31' ci prova Pintus per gli ospiti, incursione sulla sinistra che termina con un tiro sul fondo

29' Di Lorenzo dal centro dell'area spara alto, altra grande chance per i rossoblu

28' Incredibile, su un piazzato, sfera che finisce ad Alberto che sul secondo palo trova il colpo vincente ma Auteri, in versione difensore del Bogliasco, salva tutto! Nuovo cambio nel Bogliasco: Sbolgi - Cappelletti

27' Bonifazio per Halaj, che spalle alla porta riesce a liberarsi ,a poi cade in area, Savino lascia proseguire

26' ci prova Di Lorenzo da fuori, tiro alto sopra la traversa

25' errore in fase d'impostazione sfruttato dal Bogliasco, che arriva poi al tiro con Moretti che si coordina bene ma non riesce ad angolare, blocca Gallo

24' Totaro al cross dalla linea di fondo, sfera rimpallata e poi sui piedi di Halaj che non riese a trovare il varco

21' sta spingendo la S.F. Loano, il Bogliasco non sta piu riescendo ad affacciarsi in avanti negli ultimi minuti. Qualche scelta sbagliata di troppo nei rossoblu, un po' troppo frettolosi quest'oggi

20' Maggiora per Martire nel Bogliasco, un colpo per l'esterno destro dopo un contrasto

15' entra Halaj al posto di Rocca, prima mossa di Cattardico

14' punizione S.F. Loano non sfruttata e poi fischiato un fallo in attacco

12' ammonito per proteste Alesso D., punizione poi calciata alta da parte di Moretti

10' Moretti ruba palla a Bonifazio e arriva fino in area, coperto bene l'esterno che scarica verso Pintus, l'attaccante si gira e calcia alto con il destro

9' l'aveva costruita benissimo la S.F. Loano, Bonifazio - Totaro - Auteri e dinuovo Totaro che all'interno dell'area prova un tirocross che Gianrossi riesce a bloccare

8' tentativo debole da fuori di Bonifazio, nessun problema per Gianrossi

5' ripresa approcciata nel modo giusto per i rossoblu, ma il Bogliasco sta dimostrando di essere un'ottima squadra, capace anche di palleggiare bene su un campo come quello dell'Ellena

19:05 ripartiti

un cambio nel Bogliasco, Carnemolla per Alesso P.

SECONDO TEMPO

48' si chiude sulla punizione bloccata da Gianrossi il primo tempo

47' si gioca ancora, punizione dal limite conquistata da Auteri. Si prende la sfera lo stesso numero dieci

42' conclusione di Auteri che prova a piazzarla sul secondo palo, tentativo sul fondo

41' Girardi inverte Cappelletti e Moretti nel 4-3-3

39' ancora Totaro, conclusione rimpallata da Martire e sfera ad un passo dal palo. Sull'angolo, ancora un colpo di testa di Totaro, blocca nuovamente Gianrossi. Fase di spinta ora della S.F. Loano

38' due corner consecutivi per la S.F. Loano. Sul primo una deviazione, sul secondo stacco di Totaro, troppo debole però per impensierire Gianrossi che blocca in tuffo

37' Rocca vince il duello con il difensore e poi riesce a trovare davanti a Gianrossi, conclusione addosso al portiere

36' cross di Totaro per la testa di Di Lorenzo, sfera solo sfiorata, raccoglie Gianrossi che lancia poi Alesso D., gran intervento in recupero del centrocampista

35' chiama una svegliata alla squadra Buonocore, diversi i palloni persi in mezzo al campo

33' giallo per Moretti, fermato Basso in ripartenza

31' velo di Cappelletti per Allocca, conclusione dal limite alle stelle. Giallo per Di Lorenzo, qualche parola di troppo dopo un fallo fischiato contro

28' si sta rivelando un osso duro Davide Alesso sulla fascia di Basso, spesso servito dai compagni come poco fa, l'esterno conquista anche un corner

27' gran combinazione sulla sinistra con Di Lorenzo a mandare in porta Totaro che incrocia, sinistro sul fondo. Ammonito poi Gianrossi per perdita di tempo

26' Moretti va dritto in porta, palla che non gira e bloccata da Gallo

25' il tridente del Bogliasco sta dando fastidio alla S.F. Loano, con la difesa costretta a stare molto attenta e concentrata. Punizione da buona posizione ora per gli ospiti

24' corner non sfruttato da parte dei rossoblu, cross di Calcagno respinto e poi Auteri ci prova ma il tiro è altissimo

20' buonissimo l'approccio del Bogliasco, ma ora ancora Totaro vicino al pari, entrata in area e poi destro sul primo palo, ma porta non trovata

12' ci prova Auteri su punizione, palla non lontanissima dal montante

9' ancora Bogliasco, lancio verso Pintus che riesce a liberarsi bene di Alberto, conclusione poi tentata sul primo palo, blocca Gallo

8' alla prima occasione passa il Bogliasco. Azione sulla sinistra con Alesso Davide che prova a servire Moretti, sfera rimpallata che diventa un assist per il terzino che si ritrova a tu per tu con Gallo, conclusione incrociata vincente

5' prima conclusione della sfida da parte della S.F. Loano con Totaro, tiro che termina lontano dallo specchio

18:03 partiti

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

S.F. LOANO: Gallo, Calcagno, Alberto Zaccaria, Buonocore, Balla, Basso, Totaro, Di Lorenzo, Rocca, Auteri, Bonifazio

A disposizione: Barelli, D'Aprile, D'Aiuto, Valentino, Staltari, Oxhallari, Halaj, Ponzo, Taku

Allenatore: Cattardico

BOGLIASCO: Gianrossi, Martire, Alesso D., Alesso P., Manzi, Lorefice, Ballari, Allocca, Pintus, Cappelletti, Moretti

A disposizione: Gottero, Travaglino, Carnemolla M., Maggiora, Fanchini, Bagliano, Messina, Sbolgi T., Provenzano

Allenatore: Girardi (squalificato) al suo posto Poggi

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistenti: Osama Chamchi (Savona) - Florjana Doci (Savona)