Calcio, Eccellenza. Fine settimana sotto l'acqua, l'Arpal prevede una finestra di parziale tregua domenica pomeriggio

Come segnalato dai principali siti meteo, già ad inizio settimana, ci attenderà un week end particolarmente perturbato su tutta la nostra regione.

Da domani fino a lunedì sono previste infatti precipitazioni costanti, anche localmente intense, fattore che ha allarmato i club di Eccellenza per il rischio di possibili rinvii (ricordiamo infatti che in diversi comuni è sufficiente il livello arancione per decretare la chiusura degli impianti).

Dalle prime previsioni Arpal, proprio domenica pomeriggio potrebbe esserci una finestra di maltempo meno intenso, seppur bisognerà attendere l'ultimo bollettino di domattina e l'emanazione di un possibile livello di allerta.

Le previsioni per le prossime ore:

sabato 10 aprile, precipitazioni in intensificazione dalla tarda mattinata, fino a divenire diffuse e moderate in serata, anche a carattere di rovescio, in particolare sul centro, dove i fenomeni risulteranno persistenti per l'istaurarsi di una convergenza tra flussi nei bassi livelli; bassa probabilità di temporali forti su AB. Cumulate significative entro fine giornata, puntualmente elevate su B. Venti in rinforzo fino a forti 55-65 km/h in serata su BCE. Mare in aumento fino a localmente agitato in serata al largo.

Domenica 11 aprile, precipitazioni moderate diffuse nella prima parte della giornata, anche persistenti e a carattere di rovescio su BCE e parte orientale di A con bassa probabilità di temporali forti.Cumulate elevate su BCE, significative su AD con valori puntualmente elevati. Fenomeni in temporanea attenuazione dalle ore centrali e nuova intensificazione in serata. Venti forti (50-60 km/h), da Sud-Est su BCE, settentrionali su A e parte occidentale di B. Mare localmente agitato al mattino su BC per onda da Sud/Sud-Est.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.