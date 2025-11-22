Pallanuoto. È il giorno del "classico" Pro Recco - Rari, appuntamento alle 18.30 alla Sciorba

La nona giornata di Serie A1 mette di fronte la Rari Nantes Savona e la Pro Recco, in quello che è a tutti gli effetti si può considerare un “classico” della pallanuoto italiana. L’appuntamento è fissato per le 18.30 alla piscina Sciorba di Genova, dove le due squadre arrivano reduci da convincenti successi europei: in Champions League i campioni d’Italia della Pro Recco, in Euro Cup i biancorossi savonesi.

A presentare la sfida, in casa Rari, è il presidente Daniele Polti: "Affrontiamo l'impegno odierno consapevoli di giocare contro una grande squadra, che già dalla scorsa stagione ha saputo rilanciarsi dopo un momento difficile a livello societario e quest'anno, con grande soddisfazione per la pallanuoto italiana, sta riportando in alto il nome del nostro Paese in Champions League".

Riflettori puntati anche sulla brillante prestazione europea della Rari, fresca del 17-11 inflitto allo Spandau Berlino e della qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Len Euro Cup: "Abbiamo giocato molto bene - ha commentato Polti - siamo tutti soddisfatti e andiamo avanti in coppa a punteggio pieno".

Per la gara di oggi sono stati designati gli arbitri Calabrò ed Ercoli, mentre il Delegato FIN sarà Caputi.

Il tecnico savonese Alberto Angelini, alla vigilia, ha sottolineato la particolarità dell’incrocio con i campioni d’Italia: "È sempre un match particolare... il divario si è ampliato quest’anno, ma la affronteremo comunque a viso aperto".

Concetto ribadito anche dal capitano Valerio Rizzo, concentrato sulla continuità di rendimento dopo gli impegni europei: "Ogni volta, dopo le partite di coppa, ne abbiamo una importante e determinante di campionato, ma siamo preparatissimi fisicamente e soprattutto mentalmente".

Tra le curiosità del match della Sciorba, il primo incrocio da ex di Nicosia e Patchaliev, emigrati l'estate scorsa da Savona a Recco, e di Del Lungo che ha invece percorso il tragitto opposto. Derby in famiglia, invece, per i fratelli Condemi: il recchellino Francesco ospiterà il biancorosso Andrea.