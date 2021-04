Tamponi by night per il Varazze: gli esami alla Natta sono iniziati a pochi minuti dalla mezzanotte

Che l'effettuazione dei tamponi potesse risultare a dir poco complicata, o che quanto meno il meccanismo dovesse essere oliato, era uno dei timori principali per le società di Eccellenza.

Come da attese, alcuni ritardi fisiologici si sono verificati nel corso della giornata odierna. Per fortuna nuove positività non sono state ad ora riscontrate, anche se l'ultimo check spetta al Varazze, ancora in attesa all'Olmo Ferro, alle 23:00 passate, di poter effettuare i test.

Una squadra di addetti dovrebbe comunque raggiungere la "Natta" nei prossimi minuti.

Un disguido pesante, che si spera possa risolversi a strettissimo giro di posta.

AGGIORNAMENTO 23:48 Gli addetti all'effettuazione dei tamponi sono arrivati all'Olmo Ferro