22 novembre 2025

Calcio, Seconda Categoria B. Caneva riprende la Carcarese Under 21 in pieno recupero, la Spotornese pareggia 2-2 al Corrent

Finale emozionante tra Carcarese U21 e Spotornese, che si dividono la posta in palio con un 2-2 ricco di episodi e colpi di scena. Ospiti avanti al 44’ con una conclusione dal limite di Brazzino, ma in avvio di ripresa (48’) Maggioni rimette subito tutto in equilibrio su punizione.

La Carcarese completa la rimonta al 71’, quando un’azione confusa in area porta al tocco vincente di Gjataj per il 2-1. Nel finale però la Spotornese spinge e trova il pareggio al 96’ con Caneva a firmare dal dischetto il 2-2 definitivo.

