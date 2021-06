Calcio, Eccellenza. La finale sarà tra Cairese e Ligorna

La finale del torneo di Eccellenza sarà tra Cairese e Ligorna, un pass meritato quello strappato dai ragazzi di Benzi e Monteforte.

I valbormidesi, dopo l'1-0 dell'andata cadono in casa del Finale per 1-2 ma la rete di Alessi vale una stagione. Il Ligorna passa di potenza per 3-0 sul campo della Genova Calcio e ipoteca così il 3-2 dell'andata: ora sarà super sfida decisiva tra sette giorni.

L'ultimo atto del campionato di Eccellenza si disputerà nel prossimo fine settimana con sede e orario da definire.