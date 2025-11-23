Calcio, Prima Categoria B. Domenica da derby tra Speranza e Veloce. Virtus Don Bosco da posticipo contro l'Audace

Torna alla tradizione, almeno per le savonesi, la domenica del girone B di Prima Categoria per le squadre della nostra provincia.

Il derby tra Speranza e Veloce richiamerà un buon numero di spettatori al santuario, grazie anche al buon livello di competitività che le squadre di Pisano e Morbelli hanno saputo dimostrare nell'ultimo periodo.

In campo, alle 18:00, anche la Virtus Don Bosco, attesa dal confronto dall'Audace.

Completano il programma l'anticipo delle 11:00 tra Dinamo Apparizione e Pegliese, e il posticipo delle 19:00 tra Sciarbo & Cogo e Voltri.

