Torna alla tradizione, almeno per le savonesi, la domenica del girone B di Prima Categoria per le squadre della nostra provincia.
Il derby tra Speranza e Veloce richiamerà un buon numero di spettatori al santuario, grazie anche al buon livello di competitività che le squadre di Pisano e Morbelli hanno saputo dimostrare nell'ultimo periodo.
In campo, alle 18:00, anche la Virtus Don Bosco, attesa dal confronto dall'Audace.
Completano il programma l'anticipo delle 11:00 tra Dinamo Apparizione e Pegliese, e il posticipo delle 19:00 tra Sciarbo & Cogo e Voltri.
Calcio | 23 novembre 2025, 11:01
Calcio, Prima Categoria B. Domenica da derby tra Speranza e Veloce. Virtus Don Bosco da posticipo contro l'Audace
