Giudice Sportivo, Eccellenza: tutti i provvedimenti settimanali, un turno a Concas, Ambrosini, Schillaci e Bottino

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 6/11/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BETANCOURT EDWIN G. (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

LOMBARDO EMANUELE G. (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

VIERCI GIANNI REI (FINALE)

GARE DEL 7/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/11/2021

FOOTBALL GENOVA CALCIO - TAGGIA

Il G.S.

 Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara è stata sospesa al 7' minuto di gioco, per condizioni meteo avverse (Vento), quando il pallone si trovava in possesso del TAGGIA che si accingeva a battere un calcio di rinvio. P.Q.M. Dispone:

La continuazione della gara in questione, in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa.  Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento della sospensione della gara in questione. Firmato Il Giudice Sportivo Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SONETTI DANIELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 25/11/2021

VACCARO CESARE (CADIMARE CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2021

BORRACCINO SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCHIAZZA CORRADO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONCAS FABIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOTTINO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

MARTINELLI GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (III INFR)

FOSSATI CRISTIAN (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ERROI ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

BERTANO SIMONE (CADIMARE CALCIO)

DELLA PINA FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE S. OLCESE)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)

CERCHI MATTEO (FEZZANESE)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CICIRELLO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DE LUCIA SILVESTRO (CAMPOMORONE S. OLCESE)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ALBERTI MAURIZIO (OSPEDALETTI CALCIO)

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

MICHELOTTI SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROL.)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

CAVALLONE PIETRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

FILIPPONE TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

VENTRE MICHAEL (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

GALLERI SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LAZZARI SETTEMBRINO (CADIMARE CALCIO)

MUSSI MANUEL (CADIMARE CALCIO)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

POGGI MATTIA (CAIRESE)

AMBROSI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

BORTOLINI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BAUDI ANDREA (FEZZANESE)

ARETUSO MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

AUDEL THIERRY GERARD (RAPALLO R.1914 RIVAROL.)