Lotta, Portuali Savona. Pioggia di medaglie all'Open d'Italia, Samuele Varicelli si tinge d'oro

Sabato 6 Dicembre 2025, si è disputato a Torino il torneo di Lotta Olimpica “Open D’Italia 2025”. Al torneo erano presenti 110 Atleti provenienti da tutta Italia, col fine di vincere la categoria per aggiudicarsi il titolo di “testa di serie” per il successivo Campionato Assoluto nel 2026. La Portuali Lotta Savona si è presentata con 6 Atleti, 5 di “Greco-Romana” ed una di “Lotta Femminile”.

Nella Lotta Greco-Romana dove gli atleti Savonesi erano in cinque, la squadra si è classificata al quarto posto sfiorando il podio di un punto nella classifica a squadre.

Nella 63 Kg, Matteo Gagliano ha dovuto affrontare un girone all’italiana, dove si è aggiudicato la medaglia di Bronzo. Nella 67 Kg altra nuova esperienza per Zaccaria Cevasco che è uscito nella fase a gironi. Doppia presenza nella 77 Kg con Federico Cavallo e Nicola Milanese. Federico Cavallo si piazza all’ottavo posto, Bronzo per Nicola Milanese che vince la finale 3-5 dopo aver perso ai quarti di finale dal futuro finalista della categoria. Oro nei 130 Kg per Samuele Varicelli che vince tutti gli incontri disputati per superiorità tecnica.

Argento per Grazia Pelle nei 59 Kg della Lotta Femminile, che si posiziona seconda in un girone all’italiana.

Dopo questo grande risultato, la Portuali Lotta Savona tornerà ad allenarsi in “ Via Monturbano” a Savona per prepararsi ai Campionati Italiani Assoluti del 2026.