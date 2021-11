Calcio. Paolo Scannapieco taglia il traguardo delle 150 presenza in D, suo il gol del pareggio contro il Bra

Segnare il gol partita in pieno recupero nel giorno in cui si festeggiano le 150 presenze in Serie D non capita davvero tutti i giorni.

Per Paolo Scannapieco è stata una domenica archiviata con il sorriso quella vissuta con la maglia del Ligorna: i genovesi sono infatti riusciti al 90' a riacciuffare il Bra, proprio con il colpo di testa del difensore di Toirano, pronto a celebrare nel migliore dei modi il prestigioso traguardo.

All'undicesima presenza con il team del presidente Saracco, vanno infatti aggiunte

36 partite con l'Imperia, 33 con la Virtus Bergamo, 31 con il Pavia, 31 con l'Inveruno e 9 con il Vado. Il tutto a soli 23 anni.