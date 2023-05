CALCIO. TRIPUDIO CARCARESE! DE MATTEIS GOL AL 118', I BIANCOROSSI VINCONO LA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

CARCARESE - GOLFO PARADISO 1-0 (118' De Matteis)

FINISCE QUI! LA CARCARESE VINCE ALL'ULTIMO RESPIRO LA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE 2022-2023! DECIDE IL GOL DI DE MATTEIS AL 118°, GOLFO PARADISO PIEGATO 1-0 ALLO SCADERE.

123' Giribaldi in presa alta mette tutti d'accordo!

122' punizione per il Golfo, tutti in area di rigore, anche il portiere Cammarota

120' si riprende a giocare, ci sarà sicuramente da recuperare qualcosa prima del fischio finale

118' DE MATTEIS! CARCARESE IN VANTAGGIO! ESPLODE IL "GAMBINO"! Tutto solo sul secondo palo il numero diciassette biancorosso spedisce il pallone in fondo al sacco, nulla da fare per Cammarota, 1-0 a pochi secondi dal termine

116' Zizzini in campo al posto di Bonifacino, ultime mosse per Chiarlone

112' scontro aereo nei pressi delle panchine, intervengono i sanitari per verificare le condizioni dei due giocatori (che causa luci basse non riusciamo ad identificare dalla nostra postazione)

110' la gestione dei cartellini di El Bouazaoui lascia molto a desiderare, ancora una decina di minuti, squadre sempre più stanche

107' pericolosissimo il Golfo, con Corsini anticipato a due metri dalla porta, angolo per i genovesi

106' Alò lascia il posto a De Matteis

Si parte!

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105' squadre stanche ma che non rinunciano ad attaccare, seppur aumenti la percentuale di errori da una parte all'altra. Termina il primo tempo supplementare, inversione di campo e via agli ultimi quindici minuti prima degli eventuali rigori

102' il direttore di gara rallenta involontariamente la corsa di un giocatore genovese pronto a battere a rete da fuori area, si infuria la panchina biancazzurra

101' gran giocata di Alò al limite dei sedici metri: l'ex Alassio lascia sfilare il pallone prima di concludere con il mancino, sfera di poco alta con Cammarota comunque sulla traiettoria

99' Manfredi decisivo sulla botta ravvicinata di Massaro, si oppone con il corpo il difensore biancorosso

97' Velati tenta la soluzione dalla distanza, ma la mira non è delle migliori

94' nel frattempo Chiarlone si affida a Basso, esce proprio Canaparo

93' che occasione per la Carcarese: da Gavarone a Canaparo, che in scivolata sul secondo palo manca l'appuntamento con la sfera per questioni di centimetri.

Si ricomincia!

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

SI VA AI SUPPLEMENTARI AL "GAMBINO", SEMPRE 0-0 TRA CARCARESE E GOLFO PARADISO

90'+4' Brignone scodella in mezzo dove Croce salta più in alto di tutti commettendo però fallo ai danni di un avversario, titoli di coda sui tempi regolamentari

90'+3' Canaparo si guadagna una punizione dal lato corto dell'area genovese, ultima chance su calcio piazzato per i biancorossi

90'+1' la rasoiata di Brignone che termina sull'esterno della rete, ma c'è deviazione, nuovo giro dalla bandierina per una Carcarese che sta cercando il gol con maggior insistenza

90' quattro minuti di recupero

88' prodigiosa chiusura difensiva di Mangini sul cross basso di Bertoni nel cuore dei sedici metri, angolo Carcarese

86' giallo per Bertoni, trattenuto per la maglia Corsini

83' altra azione manovrata da parte dei valbormidesi, Brignone in spaccata, sul cross dalla destra di Alò, non riesce ad imprimere forza al pallone consegnandolo di fatto a Cammarota

81' si avvicina il novantesimo e al "Gambino" regna sempre l'equilibrio, minuti finali palpitanti

77' la fiammata di Corsini con il destro a giro di prima intenzione dai ventidue metri, Giribaldi risponde presente respingendo con i pugni

75' insistono i biancorossi, a cui manca solamente l'ultimo passaggio per andare ad impensierire severamente il numero uno del Golfo Paradiso, più guardingo e meno pericoloso in questa ripresa

74' ammonito il neo entrato Scotto, intervento in ritardo su Canaparo

72' Scotto per Marrale, altro cambio ordinato dalla panchina genovese. Chiarlone si gioca invece la carta Gavarone, esce Bianchi

71' doppia svirgolata da parte di Malatesta e Massaro, che avevano cercato di sorprendere Giribaldi leggermente fuori dai pali

70' ancora Carcarese, questa volta con Alò, destro dal limite che si impenna senza impensierire Cammarota

69' non ideale l'illuminazione del terreno di gioco una volta calato il sole, dalla tribuna non è facile identificare ogni singolo giocatore

67' nel Golfo Paradiso entra Velati al posto di Viola, al via la girandola di cambi

66' giallo a mister Foppiano per proteste

65' Alò e Canaparo in pressing alto nella trequarti avversaria, pallone per il solito Brignone che perde l'attimo per calciare

62' sgasa a sinistra Bonifacino, non riesce però ad andare al traversone l'esterno biancorosso, "accompagnato" sul fondo dal diretto marcatore avversario

61' il secondo assistente sbandiera un fuorigioco a Brignone che non esiste... E il pubblico non gradisce

58' pochi spunti in questo avvio di ripresa, grande intensità in mezzo al campo e spazi stretti per le sgroppate dei "velocisti" di entrambe le squadre

53' Brignone recupera palla sulla trequarti e calcia dal limite trovando la pronta risposta di Cammarota

47' Croce di testa non riesce a centrare lo specchio sul corner ad uscire battuto da Brignone, Carcarese subito proiettata in fase offensiva

46' squadre di nuovo in campo

SECONDO TEMPO

All'intervallo non si sblocca la finale di Coppa Italia di Promozione: 0-0 tra Carcarese e Golfo Paradiso, tra poco il racconto della ripresa

45' due minuti di recupero

38' Brignone calcia direttamente verso la porta, mira sbagliata e sfera sopra la traversa della porta difesa da Cammarota

37' nebbia di fumogeni biancorossi intanto sul terreno del "Gambino", scatenati i tifosi valbormidesi giunti in riviera per sostenere la propria squadra

36' Canaparo sulla destra viene steso dall'intervento in ritardo da parte di Foppiano, ammonito il difensore genovese, punizione a favore dei biancorossi

34' Carcarese a centimetri dal vantaggio: scambio da playstation al limite dell'area prima del suggerimento per Brignone, diagonale a botta sicura deviato miracolosamente in angolo da un difensore biancazzurro immolatosi in scivolata sulla conclusione dell'ex Savona e Albenga

33' Avellano imbuca per l'inserimento di Corsini, cross teso in mezzo che Giribaldi controlla senza problemi

31' Corsini dal limite calcia in diagonale di prima senza inquadrare lo specchio, sta prendendo campo la squadra di Foppiano in questi minuti

30' azione personale di Viola che porta a casa il tiro dalla bandierina, Giribaldi in tuffo controlla l'incornata di Beninati.

25' Corsini calcia alle stelle dalla lunghissima distanza dopo un appoggio (sbagliato) da parte di un compagno di squadra

24' il primo ammonito del match è Bonifacino, trattenuto per la maglia Marrale

20' finisce la partita di Brovida, costretto ad alzare bandiera bianca: al suo posto Canaparo

15' sono leggermente calati i ritmi in questa fase dopo un avvio sprint su entrambi i fronti, partita più tattica da qualche minuto

11' Brovida alle prese con qualche fastidio muscolare, prova comunque a stringere i denti l'esterno biancorosso

8' che grinta l'undici di Chiarlone in questi minuti, anche se il Golfo Paradiso ha avuto un'occasionissima dopo pochi secondi con il palo interno colpito da Massaro

7' ancora Brignone in profondità, conclusione in spaccata che Cammarota riesce a neutralizzare con un grande intervento in uscita bassa

6' Brignone in area anticipato sul più bello, senza alcun timore la squadra biancorossa di fronte alla fresca vincitrice del girone B di Promozione

5' Chiarlone si affida a Brignone "finto nove", con Bianchi e Brovida ad agire ai suoi lati; tra le file genovesi mister Foppiano opta per capitan Massaro come punto di riferimento avanzato

4' subito un paio di decisioni arbitrali che scatenano la rabbia del pubblico di fede carcarese, partita accesa già da queste prime battute

3' arriva anche il primo spunto di Brovida, che converge dalla destra calciando col sinistro tra le braccia di Cammarota

2' subito una chance clamorosa per i genovesi, destro a giro di Massaro che colpisce il palo interno e attraversa tutta lo specchio della porta senza varcare la linea del gol

1' si parte! Notevole presenza di pubblico di fede biancorossa, giunto in massa da Carcare per sostenere i ragazzi di Chiarlone

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti, Croce, Spozio, Manfredi, Alò, Bertoni, Bianchi, Brignone, Brovida

A disposizione : Delfino, Basso, Freccero, Briano, Gavarone, De Matteis, Zizzini, Canaparo, Revello

Allenatore : Chiarlone

GOLFO PARADISO: Cammarota, Avellano, Foppiano, Malatesta, Cerrone, Beninati, Marrale, Viola, Massaro, Corsini, Viola

A disposizione : Bagnato, Mangini, Scotto, Velati, Oucif, Brema, Bortolini, Vago, Aprile

Allenatore : Foppiano

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari

Assistenti: Trajanovski di Novi Ligure - Colella di Imperia