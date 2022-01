Calcio. Oggi si conoscerà la sorte del recupero tra Bragno e Baia Alassio

Inutile girarci intorno: Bragno - Baia Alassio, recupero della 15° e ultima gara del girone di andata di Promozione, avrà un peso specifico non indifferente nelle dinamiche relative alla zona playout.

I biancoverdi del tecnico Fabrizio Monte puntano al bottino pieno per agganciare le vespe e rimettersi in scia del Via dell'Acciaio, mentre i gialloneri di Ghigliazza, in caso di successo al "Ponzo", accorcerebbero notevolmente la graduatoria, portandosi a una sola lunghezza dal penultimo posto.

Sul sito dell'AIA non è ancora stata comunicata la terna arbitrale.

Chiarimenti definitivi sono attesi in giornata da parte del CR Liguria.