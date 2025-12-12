 / Calcio

Calcio | 12 dicembre 2025, 18:14

Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la 14° giornata

Legino - Pontelungo sarà diretta da Kartal

CA DE RISSI SG – MASONE

Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Anis Souissi (Novi Ligure)
 

CERIALE CALCIO – BAIA ALASSIO AUXILIUM

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Silvano Salvestrini (Albenga)
Assistente 2: Lorenzo Trucco (Imperia)
 

FINALE LIGURE – SESTRESE BOR. 1919

Arbitro: Luca Matteo Azzarelli (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
 

LEGINO 1910 – PONTELUNGO 1949

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)
Assistente 2: Mattia Massa (Savona)
 

PRAESE 1945 – SAMPIERDARENESE

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)
Assistente 2: Jacopo Ruggiero (Genova)
 

SERRA RICCO’ 1971 – ALBISSOLE 1909

Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
 

SUPERBA CALCIO 2017 – LITTLE CLUB JAMES

Arbitro: Filippo Bruzzone (Genova)
Assistente 1: Francesco Da Canal (Genova)
Assistente 2: Fabio Cannella (Genova)

Redazione

