Calciomercato, Camporosso. Colpo in dirigenza, a Fabio Luccisano le chiavi della Juniores e della Prima Squadra

E' un tassello di grande esperienza e rilevanza quello inserito dal Camporosso nei quadri tecnici rossoblu.

Fabio Luccisano è infatti diventato il nuovo Responsabile Tecnico della Juniores e della Prima Squadra.

Ecco le sue prime sensazioni, raccontate ai canali social del club camporossino:

"E’ una scelta di grande responsabilità in un ruolo nuovo per me che mi da stimoli e spero di riuscire a far bene.

I miei obbiettivi sono i medesimi della Società: cercare di far crescere i giovani calciatori e provare a fare dei Campionati da protagonisti sia con là Juniores che con la Prima Squadra , poi qui si respira un area di famiglia, tutte persone competenti e soprattutto amici e sono contento di ritrovare un amico fraterno come Carmelo Luci con cui ho vissuto tantissimi anni su i campi da calcio, e ho una grande voglia di iniziare.

Questa società negli ultimi anni e’ cresciuta moltissimo in tutto.