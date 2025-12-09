 / Calcio

Calcio | 09 dicembre 2025, 17:39

Calcio, Cisano. Roberto Ricotta si dimette dalla carica di direttore sportivo

Calcio, Cisano. Roberto Ricotta si dimette dalla carica di direttore sportivo

E' un momento di difficoltà per il Cisano.

Lo si è visto anche nel pareggio contro il fanalino di coda San Filippo Neri, con la squadra biancoblu capace di alternare giocate di buon livello a momenti di vero e proprio blackout.

Sul fronte interno la prima decisione è giunta dal direttore sportivo Roberto Ricotta, pronto a presentare le dimissioni irrevocabili dal proprio incarico.

"E' evidente che siano stati commessi degli errori - ha dichiarato Ricotta -  è giusto che mi assuma le mie responsabilità per quanto avvenuto".

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium