Calcio, Cisano. Roberto Ricotta si dimette dalla carica di direttore sportivo

E' un momento di difficoltà per il Cisano.

Lo si è visto anche nel pareggio contro il fanalino di coda San Filippo Neri, con la squadra biancoblu capace di alternare giocate di buon livello a momenti di vero e proprio blackout.

Sul fronte interno la prima decisione è giunta dal direttore sportivo Roberto Ricotta, pronto a presentare le dimissioni irrevocabili dal proprio incarico.

"E' evidente che siano stati commessi degli errori - ha dichiarato Ricotta - è giusto che mi assuma le mie responsabilità per quanto avvenuto".