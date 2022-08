Calciomercato, Argentina Arma. E' fatta anche per Samuele Leggio

Il comunicato:

Colpo da novanta per la compagine rossonera di Arma di Taggia. Il tesseramento del centrocampista, classe ‘98, è un ulteriore innesto qualitativo nella zona di metà campo.

Leggio cresce nel settore giovanile della Sanremese ma l’esordio arriva con la maglia della SSD Argentina nel campionato di serie D dove permane per tre stagioni collezionando, in tutto, 46 presenze. In seguito all’esperienza con la maglia dell’Argentina si sposta poco più a monte, a Taggia, nel campionato di Promozione dove permane soltanto una stagione per poi trasferirsi nel Ventimiglia, dove rimase fino alla scorsa stagione militando nei campionati di Promozione ed Eccellenza.