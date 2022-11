Calcio. Seconda Categoria: nel girone A spicca Polisportiva Sanremo-Cisano, il Cengio a caccia del poker contro il Pallare

E’ ormai entrato a pieno regime anche il campionato di Seconda Categoria, pronto a mandare in scena le gare della 4^ giornata in questa seconda domenica di novembre.

Regna grande equilibrio nel raggruppamento dell’estremo ponente, dove il Cisano cercherà di riscattare il ko di sette giorni fa facendo visita alla Polisportiva Sanremo, match in programma alle 14.30 così come San Bartolomeo-Nuova Sanstevese. Il posticipo delle 18.00 vedrà invece la Carlin’s Boys di scena sul campo del Real Santo Stefano.

Spostandosi nel savonese, vero e proprio testacoda tra Cengio e Pallare: per i granata l’obiettivo è confermarsi a punteggio pieno in vetta alla classifica, i biancoblu cercano invece il primo punto stagionale per schiodarsi dall’ultimo posto.

Tutte le gare del girone B prenderanno il via alle 14.30: da seguire con attenzione anche Borgio Verezzi-Rocchettese e Dego-Murialdo, a completare il quadro Nolese-Sassello e Borghetto-Speranza B.