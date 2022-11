Campionati Studenteschi, corsa campestre: Anita Giusto e Martin Garbarino si aggiudicano la fase comunale all'Olmo Ferro

Si è svolta presso il Centro Sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure la fase comunale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera dedicata alla Corsa Campestre.

Percorso disegnato dall’Ufficio Sport del Comune di Celle Ligure con il supporto dei volontari del Centro Atletica Celle Ligure.

Partecipazione nutrita con circa 60 studenti in gara nelle 4 categorie previste dal programma di giornata.

Tra le ragazze vittoria con ampio margine per Anita Giusto, che ha prevalso su Maddalena Ferrando e Angela Kekul Thtuwage.

Anche tra i ragazzi gara con posizioni ben definite per quanto concerne il podio. Affermazione per Martin Garbarino con un’ottima prestazione di 4.12.9. Alle sue spalle argento per Pietro Olivieri e bronzo per Eneo Hysa.

Tra le cadette gara più equilibrata anche se Martina Rossi ha dimostrato sin dall’inizio di avere le carte in regola per aggiudicarsi la gara. Finale comunque allo sprint e ottime prove anche per Diletta Garbarino (all’arrivo seconda) e per Greta Ottonello (per lei la medaglia di bronzo e sensazioni positive).

La gara dei cadetti ha visto il succedersi di vari atleti alla guida con Simone Andreazza che ha preso il sopravvento nell’ultima parte della prova… Ma gli avversari non si sono arresi e si è giunti così ad un appassionante finale da cui è emerso Valerio Pagano che l’ha spuntata sullo stesso Andreazza. Terza piazza per Alessio Mordeglia e ottimo 4° Andrea Moretti.