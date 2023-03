La Libertas ha un nuovo Segretario Generale, è l'avvocato Maria Cristina Pansini

Una lunga e significativa esperienza come avvocato e una profonda passione per il mondo dello sport, sono solo alcuni dei tratti distintivi di Maria Cristina Pansini, nuovo Segretario Generale Libertas.

Nominata dal Consiglio Nazionale, il Segretario Pansini ha accolto l’incarico con entusiasmo, confermando il suo desiderio di contribuire al percorso di crescita e cambiamento promosso dalla presidenza di Andrea Pantano.

“E’ fondamentale per noi di Libertas costruire una squadra capace di generare valore e di credere nel futuro dell’Ente. – ha sottolineato il Presidente Pantano – Sono certo che il Segretario Pansini saprà interpretare al meglio il desiderio di trasformazione del movimento Libertas e, al tempo stesso, mettere al centro l’esperienza, la competenza e la conoscenza che l’Ente ha acquisito nei suoi 78 anni di storia sportiva. Posso sicuramente affermare che Libertas ha accompagnato l’evoluzione del nostro Paese dal 1945 ad oggi ed è per tutti noi significativo e rappresentativo che l’incarico di Segretario Generale sia per la prima volta ricoperto da una donna.”

“E’ un onore per me intraprendere questo percorso con Libertas, sono felice di entrare a far parte di una squadra così motivata e coesa. – ha commentato il Segretario Pansini – Ma sento anche forte il senso di responsabilità e il desiderio di portare, con il mio lavoro e il mio impegno, un contributo concreto e fattivo ad un progetto comune. Un progetto di radicamento ed espansione sul territorio, di vicinanza e sostegno all’associazionismo sportivo, per restituire allo sport quel ruolo naturale di strumento socio-educativo, di leva del cambiamento sociale e di promotore di una cittadinanza attiva e partecipata, che lo definisce come agenzia educativa insostituibile.”