Calcio, Finale. Agibilità del Borel ok, tribuna aperta domani per sostenere la Juniores di mister Saccone

Finalmente il pubblico finalese potrà tornare a sostenere il Finale al Felice Borel.

Il via libera per l'agibilità, seppur a capienza limitata, è arrivato dagli uffici comunali con la determina del responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, il dottor Curatolo, a seguito dell'installazione delle attese trenta transenne antiribaltamento e in prossimità delle aree ritenute non idonee a supportare il carico a protezione dello sbalzo situato nella zona ingresso e nella tribuna centrale lato campo.

Tribuna che resta quindi agibile solo nella sua porzione centrale, dove peraltro sono stati eseguiti anche lavori di adeguamento dell'illuminazione e della segnalazione dei percorsi preposti per le vie di fuga in caso d'emergenza.

I sostenitori giallorossi già domani pomeriggio potranno quindi tornare sugli spalti dell'impianto finalese a tifare per la Juniores di mister Saccone, impegnata nella semifinale di ritorno per il titolo regionale contro il Rivasamba (ore 16:30).

Sui gradoni dell'impianto di via Brunenghi potranno accedere al massimo 100 persone. Restano interdette quindi le porzioni laterali della tribuna e la tribuna prefabbricata installata nel 2016 dal lato panchine.