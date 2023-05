Calcio. TRIPUDIO ALBENGA, DOPO 33 ANNI E' RITORNO IN SERIE D! LA SQUADRA DI BUTTU VINCE IL CAMPIONATO (VIDEO)

ARENZANO - ALBENGA 1-2 (27' L. Damonte - 18' Anselmo, 83' Damonte)

51' ammonito Trofo

49' punizione dal limite per Metalla, alta

45' saranno nove i minuti di recupero

43' rinforza l'attacco Corradi, entra Metalla

43' pochi minuti alla fine, solo un obiettivo per l'Albenga, tenere il risultato e tornare in Serie D

38' GRANDONI! PUNIZIONE VINCENTE! MALE MAROTTA CHE SI FA SOPRENDERE SUL PALO, BRAVO IL CENTROCAMPISTA A TROVARE COMUNQUE LO SPECCHIO DELLA PORTA DA POSIZIONE DEFILATA

33' fallo di Beluffi su Marotta, si riparte con la punizione per i crociati

32' dentro anche De Sousa per l'Albenga, esce Thomas Graziani, Mariani passa esterno nel centrocampo a 4

30' 4-4-2 iper offensivo per Buttu. Beluffi e Thomas Graziani esterni a centrocampo, davanti Mariani e Sogno

29' un cambio per parte. Nell'Albenga esce De Benedetti, entra Beluffi, nell'Albenga fuori Lupi, dentro Molinari

28' rischio autogol per Alessandro Damonte, blocca Marotta

25' 20 minuti più un lungo recupero per l'Albenga, l'obiettivo è segnare il gol promozione

23' doppio cambio Arenzano, entra Meazzi per Baroni, Alessandro Damonte al posto di Piccardo.

22' sembra che una pietra, a seguito dell'esplosione del petardo, abbia colpito l'assistente. Si profila una multa importante per l'Albenga

21' si riprende dopo tre minuti di gioco sospeso

19' gioco fermo, il secondo assistente Vigne lamenta dolore all'orecchio dopo l'esplosione di un petardo

18' punizione dal limite

18' ESPULSO PIROZZI, FERMATO SOGNO PER CHIARA OCCASIONE DA RETE

14' gol annullato all'Albenga, colpo di mano di Gargiulo in anticipo su Marotta. Inizialmente Mazzoni aveva assegnato la rete, poi è tornato giustamente sui suoi passi

11' ammonito Piccardo

5' cambio ruolo per ruolo per l'Albenga, non dovrebbe essere mutato l'assetto ingauno

4' doppio cambio Albenga, entrano Moi, Mariani e Trofo, escono Di Salvatore, Garibbo e Scarrone.

2' Pellicciari conclude a gioco fermo, ammonito

1' si riparte

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sull'1-1

47' perde palla in uscita Rossi, Garibbo lancia subito Di Salvatore, destro alto di un metro

45' saranno due i minuti di recupero

45' Scalvini chiude sul suo palo sull'ennesima iniziativa dell'Arenzano. Gli ingauni costretti a stringere i denti

44' Palo dell'Arenzano! Lob di Biancato che si spegne sul montante danando sulla linea. Albenga in piena difficoltà

40' espulso Radu Mitu dalla panchina per proteste. Nell'economia dell'economia potrebbe pesare, in questo momento l'Albenga non ha più il portiere di riserva

39' proteste accese dell'Albenga per un tocco di mano in area dell'Arenzano, Mazzoni lascia correre ad ampi gesti

38' rischia Scalvini sul rinvio, Pellicciari lo intercetta ma non trova lo spazio giusto per andare a segno

37' gol annullato a Pellicciari, posizione irregolare evidente

36' gioca e corre l'Arenzano, tanto che l'Albenga si è accesa solo su due palle perse in uscita dalla squadra di Corradi

31' controlo e tiro di Grandoni, blocca Marotta centralmente

28' bell'azione dei padroni di casa che liberano Damonte sulla corsia destra. Buco evidente nella retroguardia ospite, facile per il giocatore crociato infilare Scalvini sul secondo palo

27' IL PAREGGIO DELL'ARENZANO! LORENZO DAMONTE!

24' Scarrone chiama tranquillità, del resto in questo istante l'Albenga ha in mano le chavi del campionato

23' clima pepato in campo, interviene Mazzoni, giallo a Barisone

18' ALBENGA IN VANTAGGIO! ANSELMO, CROSS PERFETTO SUL SECONDO PASSO E BOTTA INCROCIATA SUL SECONDO PALO, MAROTTA NON PUO' NULLA. IN QUESTO MOMENTO L'ALBENGA E' IN SERIE D

16' Buttu inverte gli esterno, Graziani a sinistra, Di Salvatore a destra

13' partita aperta al Gambino, l'Arenzano gioca sui suoi canonici ritmi. L'Albenga dovrà guadagnarsi la pagnotta

12' piattone centrale di Lupi, una telefonata a Scalvini

6' prima occasione Albenga, girata di Sogno, palla a lato

5' in effetti l'inserimento di Gargiulo ha rotto le linee crociate, tampona Marotta in uscita

4' sembrano essere speculari le squadre in campo, si va uomo - uomo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ARENZANO: Marotta, Pirozzi, Damonte L., Rossi, Piccardo, Baroni L., Biancato, Lupi, Pellicciari, Damonte A., Baroni F.

A disposizione: Faggiano, Della Rossa, Meazzi, Molianri, Chiappino, Metalla, Cicirello, Damonte A., Galleri.

Allenatore: Corradi

ALBENGA: Scalvini, Barisone, De Benedetti, Garibbo, Scarrone, Gargiulo, Di Salvatore, Grandoni, Sogno, Graziani T., Anselmo.

A disposizione: Mitu, Gibilaro, Trofo, Moi, Giudice, De Boni, Beluffi, De Sousa, Mariani

Allenatore: Buttu

Arbitro: Mazzoni di Chiavari

Assistenti: Massa e Vigne di Chiavari