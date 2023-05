Cremona: inaugurazione di Japan Show e Italian Koi Expo 2023

Il 20 e 21 Maggio, CremonaFiere aprirà le sue porte al Giappone con la seconda edizione di Italian Koi Expo – campionato internazionale di carpe giapponesi e Japan Show – salone della cultura giapponese.

Italian Koi Expo è l’unico evento internazionale dedicato alle carpe koi in Italia con una sezione espositiva dedicata, appuntamenti divulgativi e approfondimenti scientifici qualificati e l’attesissimo Koi Show,. Sono oltre 160 gli esemplari già iscritti al concorso, provenienti dall’Italia e dall’Europa. Sono ammesse al concorso 16 varietà: Kohaku, Sanke, Showa, Bekko, Utsuri, Asagi, Sushui, Koromo, Goshiki, Kawarigoi, Hikarimuji, Hikarimoyo, Hikari-Utsuri, Tancho, Ginrin, Doitsu, valutate dai giudici ZNA di fama internazionale: Rudi Van Den Broeck (Belgio), Ronald Stam (Olanda), Niko Bellens (Belgio) e Ruud Besems (Olanda). Le premiazioni del concorso si terranno Domenica 21 Maggio alle ore 15:00 presso il campo gara allestito nel padiglione 1.

Japan Show è il Salone dedicato alla cultura giapponese che propone un focus qualificato su diversi settori e aspetti del mondo nipponico. Dall’artigianato alle specialità gastronomiche, dallo studio della lingua alla scrittura, passando per arte e design. Un variegato repertorio espositivo completato ed arricchito da un programma eventi di alto livello, sviluppato in collaborazione con associazioni culturali e professionisti della materia. Tra gli eventi in programma: workshop di Origami, mini corsi di lingua giapponese; workshop di Sashiko, conferenze sul Kintsugi, mostre di Bonsai, dimostrazioni di Arti Marziali, spettacoli di danza e vestizione del Kimono e molto altro.

Japan Show e Italian Koi Expo sono organizzati da CremonaFiere e IKA (Italian Koi Association).

www.japanshow.it