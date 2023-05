Pallapugno. Stop Bormidese, l'Albeisa passa 4-9

Cade in casa la Bormidese nella giornata numero 8 del campionato di Serie A di pallapugno, subendo il terzo stop stagionale.

Una classifica che rimane ottima per la quadretta capitanata da Dutto ma che fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite. I savonesi escono infatti sconfitti dal match interno contro la Pallapugno Albeisa per 4-9, dopo aver condotto per 4-2 e aver chiuso il primo tempo sul 4-4. Nella ripresa i piemontesi completano la rimonta regalandosi un punto pensante.

Nel prossimo turno la Bormidese scenderà in campo venerdì 26 maggio, alle ore 20.30, nello sferisterio di San Biagio Mondovì quando incontrerà l'Acqua San Bernardo San Biagio.

Bormidese-Pallapugno Albeisa 4-9

Bormidese: Dutto, Panero, Mattiauda, Garro. Dt: Caviglia e Navoni



Pallapugno Albeisa: Vacchetto, Milosiev, Bolla, Drago. Dt: Campagno e Raimondo