Trofeo Coni: agli atleti del Sanbàrt Bastini e Bardelli la difesa dei colori della Regione Liguria nella vela

Da giovedì a domenica scorsi la costa jonica della Basilicata è stata teatro delle finali nazionali dell’ottava edizione estiva del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva under 14 d’Italia, riservata ai migliori giovani atleti delle differenti discipline sportive, che ha visto oltre 4.400 partecipanti, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, di 35 federazioni sportive nazionali e di un gruppo di ragazzi appartenenti alle comunità italiane all’estero di Stati Uniti, Brasile, Canada e Venezuela.

Grandi soddisfazioni per il Club Nautico di San Bartolomeo al Mare che, con i giovani velisti Edoardo Bastini e Samuele Bardelli, equipaggio della squadra sportiva della classe RSFeva, ha avuto l’onore di rappresentare nelle competizioni veliche la Regione Liguria, che ha poi terminato la gara al settimo posto della classifica generale.

Selezionati per partecipare alla manifestazione in virtù del piazzamento nella ranking della loro classe velica, che vede gli atleti del Club Nautico Sanbàrt al primo posto in Liguria tra gli equipaggi under14, Edoardo e Samuele hanno accolto con grande gioia la convocazione da parte del Comitato Regionale CONI Liguria, che ha rappresentato la ciliegina sulla torta di una stagione ricca di soddisfazioni per i giovani del Sanbàrt, dopo le vittorie nella regata nazionale di Ravenna e nell’interzonale di Carrara e a seguito dell’ottimo settimo posto under14 ottenuto ai mondiali disputati a Follonica durante lo scorso mese di luglio.

“Siamo davvero felici della crescita dei nostri ragazzi - sottolinea Enrico Solaro, Direttore sportivo del Club Nautico di San Bartolomeo al Mare - i loro sorrisi e l’entusiasmo nel raccontare quanto l’esperienza al Trofeo Coni sia stata meravigliosa sono ciò che di meglio possiamo chiedere, perché al Sanbàrt, al di là delle classifiche, siamo convinti che lo sport sia soprattutto divertimento. #cresciamoconilmare è il nostro motto ed è il modello secondo cui miriamo ad accompagnare i nostri ragazzi nel loro processo di crescita, ispirato a valori condivisi di squadra e di inclusione, per mezzo dei quali speriamo di poter contribuire positivamente al processo di formazione dei cittadini di domani”.