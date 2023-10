Francesco Anelli non delude mai: argento nel Savona Triathlon

Francesco Anelli è salito sul podio anche il fine settimana del 14 e del 15 ottobre, aggiudicandosi l’argento di categoria S4 35/39 nel Savona Triathlon, nonché il ventesimo posto complessivo.



Il triatleta genovese sponsorizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha partecipato al Triathlon Sprint di domenica che prevedeva 750 mt a nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa.



L’atleta è felice del suo risultato e dei grandi progressi compiuti nel corso di questa prima stagione, che però non è ancora finita: il prossimo appuntamento sarà la Torino City Marathon sotto la Mole Antonelliana, a Torino, domenica 5 novembre.

Francesco Anelli è salito sul podio anche il fine settimana del 14 e del 15 ottobre, aggiudicandosi l’argento di categoria S4 35/39 nel Savona Triathlon, nonché il ventesimo posto complessivo.



Il triatleta genovese sponsorizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha partecipato al Triathlon Sprint di domenica che prevedeva 750 mt a nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa.



L’atleta è felice del suo risultato e dei grandi progressi compiuti nel corso di questa prima stagione, che però non è ancora finita: il prossimo appuntamento sarà la Torino City Marathon sotto la Mole Antonelliana, a Torino, domenica 5 novembre.

Continua il triatleta: In bici sono andato molto forte, sono anche riuscito a stare dietro a due amici che sono veramente di un ottimo livello e ad avversari che gli altri anni mi davano 2-3 minuti di stacco, per cui sono molto contento – conclude – Quello di Savona è un ottimo podio, che mi dà conferme sul salto di qualità fatto quest’anno. Adesso non vedo l’ora di fare bene alla maratona… e di staccare la spina per qualche mese, sembrerà starno ma per noi staccare la spina vuol dire ricaricarsi.